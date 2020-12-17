Освобожденный из ливийской тюрьмы депутат из Коми отказался от мандата

Фото: РИА Новости/ Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Освобожденный из ливийской тюрьмы социолог Максим Шугалей прибыл в Коми сегодня, 17 декабря, чтобы поучаствовать в заседании республиканского Госсовета.

Он передал свой депутатский мандат руководителю исполкома ОНФ в регионе Елене Ивановой. Максим Шугалей был первым в общерегиональном списке, его кандидатуру выставили от партии «Родина». Елена Иванова была на втором месте. По итогу прошедших выборов «Родина» получила право на один мандат.

По словам Шугалея, продолжать политическую карьеру ему не позволяет здоровье.

Вместе с Максимом Шугалеем в Коми приехал председатель партии - депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Напомним, социолог был освобожден из тюрьмы в Ливии неделю назад, 10 декабря. Там он провел свыше полутора лет.

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