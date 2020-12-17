Сыктывкарка выиграла золото Кубка России по спортивному ориентированию на лыжах

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Сыктывкарка Алина Игнатова выиграла золото Кубка России по спортивному ориентированию на лыжах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Воспитанники Республиканского центра детей и молодежи выступают на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах. Чемпионат, первенство и Кубок страны проходят сейчас в городе Горнозаводск Пермского края.

В составе региональной сборной выступают Андрей Антоновский, Алина Игнатова, Семен Конаков, Алексей Бурчак, Дмитрий Алпатов, София Лотоцкая, Злата Титова, Елизавета Косолапова, Валерия Шагинян, Татьяна Фоминых. Сопровождает команду педагог–организатор отдела спортивного ориентирования ГАУ ДО РК "РЦДиМ» Валентин Сметанин.

В классической гонке, прошедшей накануне в рамках Кубка России, первое место заняла Алина Игнатова – золотой призер первенства Европы этого года. По результатам трех этапов сыктывкарка на данный момент занимает второе место в рейтинге серии соревнований. На основании этих данных будет формироваться сборная России по спортивному ориентированию – сильнейшая пятерка гарантировано попадет в команду.

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