В Коми до 2025 года начнется строительство 28 новых школ

Фото: Нина Юшкова

В Коми до 2025 года планируют начать строительство 28 новых школ. Об этом говорится в Стратегической карте развития (строительства) инфраструктуры сферы образования в Коми до 2025 года.

Согласно документу, в регионе до 2025 года начнется строительство 28 объектов образования. Это как общеобразовательные школы, так и школы-сады, начальные школы, школы с дошкольными группами; новые здания или же пристройки к уже существующим. Их появление позволит перевести всех учащихся на первую смену. Для этого республике необходимо 11 новых школ – семь в Сыктывкаре, две в Ижемском районе и еще по одной в Ухте и Корткеросском районе.

Остальные 17 школ республике нужны, чтобы решить следующие проблемы: ветхость здания школы, увеличение числа обучающихся и как следствие нехватка классных помещений. Как передает "Комиинформ", в Коми также запланировано строительство шести новых детских садов в Сыктывкаре, Ижемском, Усть-Куломском и Сысольском районах.

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