В Сыктывкаре покажут «Незнайку из Цветочного города»

Спектакль адресован детской аудитории, интересен и для семейного просмотра: взрослые вспомнят героев из детства, а маленькие зрители познакомятся с весёлыми и непоседливыми коротышками и малышками.

26 и 27 декабря, а также в дни январских каникул Театр оперы и балета Коми порадует юных зрителей и их родителей сказочной премьерой. Музыкальная сказка композитора Егора Шашина и автора либретто Сергея Пузырёва «Незнайка из Цветочного города» – это незабываемый фантастический мир, населённый любимыми героями знаменитой сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

Увлекательная сказочная повесть о маленьких человечках – добрых, весёлых и неунывающих коротышках – была написана Носовым в 1954 году. Она имела оглушительный успех, и сегодня остаётся необычайно популярной.

Спектакль адресован детской аудитории, интересен и для семейного просмотра: взрослые вспомнят героев из детства, а маленькие зрители познакомятся с весёлыми и непоседливыми коротышками и малышками. Музыкальная сказка «Незнайка из Цветочного города» учит быть добрыми, открытыми, трудолюбивыми, верным другом и честным человеком. В своих неудачах не стоит винить других, надо учиться брать ответственность только на себя, не бояться трудностей и верить в чудеса.

Дети, посмотрев эту захватывающую и увлекательную сказку, поймут, что сказочные герои, пришедшие к ним из Цветочного города, живут рядом с нами, а впоследствии – во взрослой жизни – внутри каждого из нас.

– Над новой сказкой работает дружная постановочная команда, будут яркие, красочные костюмы, потрясающая сценография, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля Евгений Недокушев. – Удачный музыкальный материал хорошо сочетается с визуальным решением. Меня как режиссера «зацепила» сама история Незнайки: ставя эту сказку, испытываю ностальгию по детству. Наш «Незнайка из Цветочного города» должен понравиться каждому: детей увлечёт музыка, приключения и необычные персонажи, а взрослые посмеются от души и вспомнят своё детство.

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