Осуждённый из Ухты подал в суд на колонию за несвоевременно доставленную периодику

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Гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы, обратился с иском к ФКУ «ИК-29» УФСИН России по РК, ФСИН России, УФСИН России по РК, УФК в РК о взыскании компенсации морального вреда.

Мужчина, получив разрешение руководителя ФКУ «ИК-29» УФСИН России по РК, оформил подписку на ряд периодических изданий, а затем убыл в другую колонию. Переадресацию по почте сделали несвоевременно, поэтому выписанная периодика приходила с опозданием, теряя актуальность, а некоторые издания так и до сих пор не прибыли. По словам истца, этот факт причинил ему моральные страдания, поскольку, заплатив деньги, он ожидал получать подписку своевременно.

Суд не усмотрел вины сотрудников ФКУ «ИК-29» в причинении истцу нравственных страданий, поскольку все периодические издания, поступившие в колонию из АО «Почты России», были переданы осужденному. Обязанности по сообщению исправительным учреждением в органы почтовой связи о переадресации периодических изданий и сроки сообщения о переадресации в случае перевода осужденного в другое исправительное учреждение в действующем законодательстве не предусмотрены.

Суд отказал в удовлетворении требований гражданина о взыскании компенсации морального вреда.

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