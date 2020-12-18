За неделю в Коми огурцы подорожали на 10%, а капуста – почти на 7%

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Комистат опубликовал данные об изменении цен на отдельные виды товаров в Республике Коми c 8 по 14 декабря.

За неделю цены на яйца в среднем выросли на 5,2%, масло подсолнечное, макаронные изделия, сахар-песок, пшено - на 1,1-1,7%, масло сливочное, рыбу мороженую - на 0,6-0,8%. При этом подешевела крупа гречневая на 1,6%, сыры сычужные – на 1,2%, мясо кур – на 0,8%.

Из плодовоовощной продукции огурцы подорожали на 10,0%, капуста белокочанная – на 6,8%, помидоры – на 3,9%, морковь – на 2,7%, картофель – на 2,2%, лук репчатый – на 1,8%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на бумагу туалетную на 1,3%, пасту зубную – на 0,9%.

В группе наблюдаемых медикаментов увеличились цены на бромгексин на 0,6%, алмагель – на 0,4%. Одновременно снизились цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) на 1,8%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 1,0%.

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