У сыктывкарцев украли 119 тысяч под предлогом выплаты бонусов «Спасибо»

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У жителей Сыктывкара украли 119 тысяч рублей под предлогом выплаты бонусов «Спасибо». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Во всех случаях незнакомцы представлялись сотрудниками банка и предлагали получить дополнительные денежные призы – бонусы «Спасибо». Для их зачисления жителям столицы было необходимо сообщить все данные своих банковских карт. В двух случаях предложения поступили по интернету, в двух других – по телефону. Общая сумма ущерба составила 119 тысяч рублей.

Так, жительнице Сыктывкара 1963 года рождения написали в социальной сети «ВКонтакте». Ей пообещали 5 тысяч рублей. Женщина перешла по ссылке и ввела данные о своих банковских картах. Спустя некоторое время сыктывкарке на телефон пришло сообщение с числовым кодом, который она передала в переписке. После этого с ее счета исчезло 90 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о кражах с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

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