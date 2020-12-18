Фото: пресс-служба управления МВД по Коми

В Усть-Куломском районе у пенсионера чуть не украли 100 тысяч, это преступление предотвратила член добровольной народной дружины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Представитель добровольной народной дружины села Кебанъель Ирина Алексеева зашла в банкоматную зону, чтобы снять деньги. В помещении находился взволнованный пожилой мужчина с телефоном руках. Он судорожно нажимал кнопки терминала, после чего выбежал на улицу, забыв забрать карту. Ирина заподозрила неладное и вышла вслед. Мужчина тем временем что-то искал в салоне своего автомобиля и разговаривал по телефону. Дружинница услышала слова: «Сейчас, сейчас, найду карту».

Девушка обратилась к пенсионеру с просьбой рассказать, что произошло. Мужчина ответил, что у него пытаются снять деньги с банковской карты и нужно срочно перевести их на другой счет. Алексеева догадалась, что мужчина стал жертвой мошенничества, и стала объяснять это ему.

Девушка сказала, что в качестве представителя добровольной народной дружины она информирует местных жителей о подобных фактах обмана, а произошедший с мужчиной – как раз один из таких. Однако пенсионер не стал слушать сельчанку. Тогда дружинница взяла у него сотовый телефон и начала разговор с незнакомцами. Ответ прозвучал в грубой форме. Ирина завершила вызов.

После инцидента пожилой мужчина отправился домой, а по прибытии понял, что действительно имел дело с мошенниками. Сельчанин разыскал дружинницу и поблагодарил ее за помощь. Ведь в противном случае он потерял бы 100 тысяч рублей.

– Начальник ОМВД России по Усть-Куломскому району Андрей Литвинов поблагодарил Ирину Алексееву за твердую гражданскую позицию и грамотные действия по предотвращению преступления. Полковник полиции вручил девушке благодарственное письмо и ценный подарок, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Две пенсионерки из Коми смогли не попасть на удочку мошенников

Обманщики сами прокололись (подробнее)