В Ухте горела елка в квартире: спасли семилетнего ребенка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 17 декабря, в одной из ухтинских квартир загорелась елка, пожарным удалось спасти семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в пятиэтажке, расположенной в проезде Строителей. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Выяснилось, что в одной из квартир на четвертом этаже загорелась гирлянда на искусственной елке. Сотрудники МЧС обнаружили там мальчика 2013 года рождения.

Благодаря бдительности соседа по квартире, своевременно вызвавшего огнеборцев, удалось предотвратить трагедию. Мальчик не пострадал и был спасен. В 14:30 пожар потушили. Пламя повредило пол и потолок, а также уничтожило новогоднюю елку. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Причиной возгорания электрогирлянды, по предварительным сведениям, послужили недостатки в конструкции и изготовления изделия. По словам родителей спасенного мальчика, гирлянду они приобрели недавно.

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