Экс-министр МВД Коми предстанет перед судом за многомиллионные взятки

Экс-глава МВД Коми сейчас находится в СИЗО Фото: Дарья ЮДИНА

Расследование уголовного дела о взяточничестве в крупном размере в отношении бывшего министра МВД Коми Виктора Половникова завершено. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Экс-чиновника обвиняют в получении многомиллионных взяток. Следствие установило, что в течение 2017 года Половников получил 14 млн рублей от местного предпринимателя. Бизнесмен хотел, чтобы бывший глава ведомства изменил меру пресечения по уголовному делу в отношении коммерсанта, обвинявшегося в мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов, а также исключить из предъявленного ему обвинения указание на совершение преступлений в составе организованной группы.

Распорядился полученной суммой Половников следующим образом: часть потратил на покупку таун-хаус, площадь которого составляет 154 кв.м, затем приобрел земельный участок под ним площадью 697 кв.м.

- Покупателю были переданы 7,9 млн рублей, при этом по договору цена покупки составила 2 млн рублей. Право собственности с целью сокрытия имущества было зарегистрировано на фиктивного владельца, проживающего в другом городе, от имени которого по доверенности выступила супруга министра, - прокомментировали ход дела в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что Половников свою вину не признал. Мужчина до следующего года останется в СИЗО в ожидании судебного заседания.

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