Жителя Сыктывкара оштрафовали за отказ носить маску в магазине

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

В Сыктвкаре оштрафовали местного жителя за то, что он совершал покупки в магазине без маски. Напомним, что ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах Коми обязательно. Нарушение закона влечет за собой административное наказание.

- Мужчина находился в магазине, выбрал товар пошел на кассу, чтобы приобрести его, но ему было отказано при причине того, что он не надел маску, хотя она была у него в кармане. Свой отказ мужчина объяснил незаконностью действий продавца.

Городской суд решил, что сыктывкарец виновен в нарушении режима повышенной готовности и приговорен к штрафу в размере 1 тысячи рублей.

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