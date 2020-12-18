Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Коми

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Метеорологи Коми поделились прогнозом на предстоящие выходные. В республике ударят почти тридцати градусные морозы, а также ожидается существенное ухудшение погоды.

По прогнозам синоптики, в субботу, 18 декабря, в Коми выпадет небольшой снег, столбик термометра ночью опустится до -16 градусов, в отдаленных районах республики температура упадет до -25 градусов. Также метеорологи обещают усиление ветра, метель и гололед.

- В субботу ожидается переменная облачность. Временами небольшой снег. В южных районах ночью небольшой, местами умеренный снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед. Ветер СЗ и С, 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, ночью в Воркутинском районе порывы 15-17 м/с, местами метель. Температура ночью и днем -11...-16, в отдельных районах -20...-25°С, - сообщили в пресс-службе регионального метеоцентра.

В воскресенье погода ухудшится еще сильнее. Порывы ветра будут достигать 21 м/с, а температура воздуха понизится до -28 градусов. Также ожидается метель на дорогах, плохая видимость и снег.

- В воскресенье скорость ветра будет достигать 6-11 м/с, днем на севере 8-13 м/с, на северо-востоке порывы 16-21 м/с, местами метель. Температура ночью -15...-20, при прояснении -23...-28, днем -11...-16, на юго-востоке -16...-21, на северо-западе ночью и днем -10...-15°С, - заключили синоптики.

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