В Сыктывкаре сгорела дача: погиб 66-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Коми

В четверг, 17 декабря, в Сыктывкаре горела дача, в результате чего погиб мужчина 1954 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 6:15 в СНТ «Опытник» (Дырносские дачи). На одном из дачных участков загорелся дом. Через 17 минут на место прибыли пожарные. Огонь удалось потушить в 10.26. Пламя повредило дачный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В сгоревшем доме нашли погибшего хозяина. Он проживал на своей даче постоянно. По предварительным данным, причиной пожара послужила его неосторожность с огнем при курении. На месте происшествия работали 23 человека и шесть единиц техники.

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