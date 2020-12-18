Житель Воркуты в социальных сетях обучал, как собрать взрывчатку

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В Воркуте вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли в распространении информации о способах приготовления взрывчатого вещества. Мужчина выкладывал инструкцию на своей страничке «ВКонтакте».

В пресс-службе городского суда рассказали, что житель Воркуты снял ролик под названием «Как сделать бомбу». Там содержалась вся информация о компонентах и способах изготовления самодельного инициирующего взрывчатого вещества – перекиси ацетона, а также информацию о способе изготовления самодельного взрывчатого устройства с огневым способом подрыва. Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, признал парня виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

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