В Коми мужчина убил свою жену, воткнув нож ей в бедро

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

В Коми осудили жителя поселка Шыладор. Мужчина признан виновным в умышленном причинении вреда здоровье своей жене. Осужденный воткнул супруге нож в бедро, из-за чего она скончалась.

Судом установлено, что трагедия произошла еще в августе этого года. Семейная пара, будучи пьяными, сильно поссорились, и в результате конфликта мужчина схватился за нож. Он ударил им в ногу потерпевшей. Буквально за считанные минуты женщина потеряла литры крови и скончалась до приезда «скорой».

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Приняв во внимание данный факт, суд назначил жителю Коми пять лет колонии строго режима.

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