В Сыктывкаре на месте бывшего управления образования построят ТЦ

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В Сыктывкаре на месте старого здания управления образования планируют построить новый торговый центр. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

В городе стартовали общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта по адресу Карла Маркса, 207. Здание стояло заброшенным, и за это время несколько раз успел поменяться градостроительный кодекс. Теперь недвижимость нужно привести в соответствие с ним.

Здание стояло в полуразрушенном состоянии не один десяток лет. Муниципалитет не мог привести его в порядок, так как недвижимость принадлежала частному лицу. В итоге владелец решил построить на месте бывшего управления образования специализированный торговый комплекс.

По поводу внешнего облика здания у управления архитектуры остались вопросы. Первоначальный эскиз не был согласован, и его отправили на доработку. Как передает «Комиинформ», старое здание полностью снесут. На его месте поставят новое. Его высота не превысит двух этажей.

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