Металлическая опора светофора в Сыктывкаре не выдержала порывов ветра

Фото: мэрия Сыктывкара

Сегодня, 18 декабря, на Октябрьском проспекте (район Кольца) в Сыктывкаре пришлось экстренно восстанавливать светофор. Опору сорвал ветром.

Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Коми Наталья Хозяинова: «Бывает так, что при сильных порывах ветра из-за парусности знаков и весовой нагрузки не выдерживают сварные швы на металлических опорах. Чтобы избежать падения дорожных знаков и светофоров на проезжую часть, приходится порой принимать экстренные меры».

Она рассказала, что работникам участка по обслуживанию дорожных знаков и нанесению дорожной разметки пришлось на месте восстанавливать крепление выносной консоли на светофорной стойке. Для этого привлекли автовышку и кран для поддержания конструкции. Мэр попросила извинения за временные неудобства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ожидается ухудшение погоды

Синоптики рассказали, чего ждать на этот раз (подробности)