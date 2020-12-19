Сыктывкарский суд взялся за высокопоставленных коррупционеров

Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкарский городской суд поступило уголовное дело в отношении директора Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми Кудинова И.П. и директора ООО «Сыктывкарская компания по управлению имуществом» Кардорского С.Р.

Первый обвиняется в злоупотреблении полномочиями, второй – в пособничестве в совершении Кудиновым вышеуказанного преступления, путем предоставления информации, средств совершения преступления и устранения препятствий, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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