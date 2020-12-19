Женщину в Ухте знакомый хотел сжечь заживо

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Два инспектора Госавтоинспекции осматривали гаражный массив в Ухте, когда к ним подошла прохожая и сообщила, что со стороны одного из гаражей раздаются крики. Капитан полиции Олег Назаров и старший лейтенант полиции Роман Лаптев направились туда и увидели страшную картину.

Сначала они услышали женский голос с призывами о помощи, который доносился из закрытого бокса. Находящийся внутри мужчина угрожал поджечь гараж. Полицейские стали стучать в дверь, спустя несколько секунд злоумышленник открыл ее.

В помещении стояла женщина, облитая дизельным топливом. Вокруг нее на полу горела бумага. Сотрудники полиции успели вывести потерпевшую на улицу до того, как на нее перекинулось пламя. После этого они потушили огонь и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Руководством территориального отдела полиции принято решение о поощрении Олега Назарова и Романа Лаптева за проявленную бдительность и предотвращение преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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