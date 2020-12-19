На Коми надвигается шквалистый ветер и метель

Фото: yandex.ru

Сегодня, 19 декабря, ожидается шквалистый ветер в некоторых районах Коми, предупреждает ГУ МЧС по Коми. И завтра тоже погода будет суровой.

По прогнозу Коми ЦГМС, с 18:00 19 декабря до 18:00 20 декабря 2020 года в Воркутинском, Интинском, Усинском районах ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северный 8-13 м/с, порывами до 20 м/с, местами метель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению прислушаться к прогнозу и соблюдать стандартные меры безопасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "112" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветер сорвал, как тряпочку, опору светофора в Сыктывкаре (подробности)