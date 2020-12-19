В Коми открыты ещё три пешеходные ледовые переправы

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Еще три пешеходные ледовые переправы открыты в Коми, сообщает ГУ МЧС по Коми. Всего их будет более сотни.

Движение по ним начинают после проверки, убедившись с помощью техники, что лед выдержит. В этом году стоит аномально теплая погода, поэтому лед на реках намораживается медленно.

Три новые переправы открыты: - через р. Вычегда на территории Корткеросского сообщением: с. Подъельск - д. Наволок; - через р. Сысола на территории Койгородского района сообщением: с. Подзь - с. Иван-Чомья; - через р. Мезень на территории Удорского района сообщением: с. Кослан - п. Ыджидъяг.

На сегодня на территории республики действуют девять переправ – четыре автомобильные и пять пешеходных. Ледовые дороги открыты в Усть-Цилемском, Ижемском, Усть-Вымском районах и в Сыктывкаре. Всего на водоемах региона в зимний период 2020-2021 гг. запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и пять пешеходных.

Инспекторы Центра ГИМС напоминают: за пределами официально оборудованной ледовой переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом, поэтому необходимо пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков. Это залог вашей безопасности.

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