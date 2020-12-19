На трассе под Сыктывкаром пьяный водитель отправил в больницу пассажирку

Фото: УГИБДД по Коми

Авария на трассе под Сыктывкаром произошла 18 декабря в 14.10. Водитель 1977 года рождения за рулем Mitsubishi ехал по автодороге Сыктывкар - Эжва со стороны села Зеленец. На 21 км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате столкновения пострадала пассажирка Mitsubishi - девушка 1993 года рождения. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму позвоночника. Находилась на переднем сидении, была пристегнута.

Водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, экспертиза показала 1,235 промилле алкоголя. В ноябре этого года он был лишен права управления на 18 месяцев за пьяное вождение и вновь сел за руль. Имеет стаж вождения с 2000 года, автомашина помещена на спецстоянку, сообщили в ГИБДД УМВД по РК.

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