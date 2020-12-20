В воскресенье погода в Коми балует: небольшой снег

Фото: Константин Черных

В Сыктывкаре переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер ЮЗ 5-10 м/с. Температура ночью -17...-19, к утру повышение -12...-14, днем -9...-11°С.

В Коми переменная облачность. Ночью в северных и центральных районах небольшой, местами умеренный снег, в южных районах без существенных осадков; днем небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения.

Ветер западной четверти 8-13 м/с; на крайнем северо-востоке и в Усинском районе порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура в северных районах ночью -11...-16, днем -6...-11, на крайнем северо-востоке к вечеру понижение -19...-24, в южных районах ночью -14...-19, при прояснении -20...-25, днем -8...-13°С, сообщает Коми ЦГМС.

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