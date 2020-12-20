В Ухте сегодня ожидают сказочный десант Дедов Морозов и Снегурочек

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Сегодня, 20 декабря, в 12:00 на Набережной Газовиков в Ухте состоится костюмированный забег на лыжах «Новогодний километр».

А в 13:00 часов по улицам города пройдёт сказочный десант Дедов Морозов и Снегурочек. Ждите новогодних героев на проспекте Ленина в районе Дома быта «Сервис», на Набережной Газовиков и на Октябрьской площади.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Магомед Османов. И заверил, что все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

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