На трассе в Коми иномарка сбила женщину на обочине

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла 19 декабря в 20:10 на 101 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск.

За рулем автомобиля Honda 45-летний мужчина двигался со стороны Сыктывкара в направлении Усть-Кулома. В какой-то момент он на скорости не справился с рулевым управлением, и иномарка врезалась в стоявшую на обочине дороги "Ладу". Рядом с отечественным автомобилем находилась женщина. После того, как Honda протаранила машину, она сбила и женщину.

В результате ДТП 40-летняя женщина-пешеход с автотравмой и переломами ребер была госпитализирована. На одежде у женщины не было световозвращающих элементов.

Водитель автомобиля Honda к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался четыре раза, из них дважды - в течение года. Стаж управления авто с 2011 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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