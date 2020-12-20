Артистка Коми получила приз в финале «Большого балета»

Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов достойно станцевали во всех шести выпусках проекта.

19 декабря на телеканале «Россия Культура» завершился показ проекта «Большой балет». Артисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми впервые получили возможность представлять Республику Коми на этом уникальном телепроекте.

Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов достойно станцевали во всех шести выпусках проекта, все номера подготовила с ними заслуженная артистка России Марианна Рыжкина. В каждой конкурсной программе Анастасия и Ринат раскрылись по-новому, представили премьерные номера, с каждой конкурсной программой выступая все ярче и интереснее. В 6 заключительном туре проекта артисты станцевали просто блистательно.

В четвертом сезоне «Большого балета» приняли участие 8 пар молодых артистов из крупных музыкальных театров страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Саратова, Бурятии и других регионов.

Анастасия Лебедик, единственная из участников «Большого балета 2020», получила специальный приз от члена жюри - примы-балерины Мариинского театра, народной артистки России Дианы Вишнёвой. Это сертификат на мастер-классы в Studio Context Diana Vishneva в 2021 году.

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