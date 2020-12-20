Проблемы с местами в детсадах остались только в трех муниципалитетах Коми

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В Коми доступность дошкольного образования детей в возрасте до трех лет составляет 98%. Только в трех муниципалитетах еще остаются очереди в детсады для детей этого возраста, рассказал глава Коми в видеообращении к жителям республики.

"Сегодня в Коми все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детсадах. Доступность дошкольного образования детей до 3 лет в полном объеме выполняется в 17 муниципалитетах", - заявил Владимир Уйба.

По его словам проблема с местами для детей до трех лет есть в Сыктывкаре, Усть-Куломе и Сыктывдинском районе. Он пообещал, что там эту проблему решат в ближайшее время.

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