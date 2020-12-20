В Ухте открывают сразу два детских технопарка

Фото: архив КП

22 декабря в Ухте состоится торжественное открытие сразу двух детских технопарков «Кванториум» - стационарного и мобильного. Об этом рассказал глава города Магомед Османов.

«Кванториум» – это проект Минпросвещения РФ, который появился в 2016 году. С тех пор эти детские технопарки пользуются большой популярностью по всей стране. В них совершенно нестандартный подход к дополнительному образованию, создана уникальная среда для развития инженерных способностей. Дети осваивают здесь современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование.

Напомним, до сего момента в Коми «Кванториум» был только в Сыктывкаре. Также в следующем году центр дополнительного образования детей будет создан на базе Ухтинского государственного технического университета.

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