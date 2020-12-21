Мошенники украли у двух воркутинцев почти 300 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки мошенники украли у двоих жителей Воркуты почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине 1979 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что с банковского счета воркутинки несколько раз пытались похитить деньги. Под предлогом предотвращения несанкционированных списаний собеседник потребовал сообщить персональные данные банковской карты, а также коды, приходящие в смс-сообщениях. После этого со счета женщины пропало более 200 тысяч рублей.

Аналогичным образом в этот же день лишилась своих сбережений воркутинка 1976 года рождения. Под предлогом блокировки подозрительных операций на банковском счету лжеработник попросил потерпевшую сообщить информацию о реквизитах карты, после чего похитил более 60 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Стоит отметить, что заявители знали о подобных аферах от сотрудников полиции и из СМИ, говорится в сообщении.

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О подобных преступлениях мужчина знал (подробнее)