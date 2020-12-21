В одном из городов Коми отменили школьные занятия из-за морозов

Фото: pexels.com

Из-за сильных морозов, установившихся в Воркуте, отменены уроки для для 1-5 классов. Решение касается всех городских школ.

Сейчас в Воркуте температура воздуха опустилась до -30 градусов. По прогнозам синоптиков, днем ожидается потепление. Столбик термометра поднимется на несколько градусов, до -23...-25, говорят метеорологи.

Также синоптики сообщили о ветряной погоде. Порывы воздушного потока будут достигать 6 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ближайшие дни в Коми ожидается аномальная погода (подробности)