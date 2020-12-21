В Сыктывкаре хотят снести три аварийных дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ Фото: Архив "КП"

Три многоквартирных дома в Сыктывкаре снесут в следующем году. На эти цели мэрия города заложила несколько миллионов рублей и объявила электронный аукцион на выполнение работ по сносу. Стартовая цена – 4 млн рублей.

Сносу подлежат дома, находящиеся по улицам Маегова, 9, Невельской дивизии, 19 и Невельской дивизии 63. Ранее здания были признаны аварийными и непригодными для жизни.

Выигравшему участнику аукциона предстоит снести сам дом, убрать весь строительный мусор и засыпать котлованы и траншеи. Затем подрядчик должен предоставить планировку участка механизированным способом - с песком для строительных работ.

Отмечается, что снос домов должен произойти в течение мая 2021 года.

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