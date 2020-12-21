В Сыктывкаре горел завод: спасли работника предприятия

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В воскресенье, 20 декабря, в Сыктывкаре произошел пожар на предприятии «СевЛесПил», в результате удалось спасти одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:36 в Эжвинском районе. На улице Лесной загорелись опилки в сушильной камере производственного корпуса. Через 11 минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 18.00.

Сотрудники МЧС спасли работника предприятия, еще шесть человек эвакуировались самостоятельно. На месте происшествия работали 38 человек и 13 единиц техники. Причиной пожара, по предварительным данным, послужила неисправность производственного оборудования. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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