В Сыктывкаре горожане спасли лыжника с инфарктом сердца

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Обычная тренировка на лыжах чуть не закончилась трагедией для жителя Сыктывкара, сообщает Госкомиет по ЧС. Мужчина решил заняться спортом и отправился кататься на лыжах в лес, однако во время пробежки ему стало плохо и он упал прямо на трассе.

Мужчину заметили горожане, которые были в лесу. Они экстренно позвонили спасателям с просьбой помочь эвакуировать пострадавшего, по их мнению, мужчина не в состоянии сидеть самостоятельно.

На вызов оперативна прибыла служба спасения. Как оказалось, 45-летний лыжник вполне может сам держать в сидении, поэтому было решено, что до больницы его довезут на снегоходе. А сани-волокуши вовсе и не понадобились.

Осмотрев пациента, врачи диагностировали у него инфаркт. Мужчина сейчас находится под наблюдением врачей.

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