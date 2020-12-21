Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В результате мошенничества жители Коми потеряли на покупках в интернете почти 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Печоры 1973 года рождения решил купить шины и нашел на одном из сайтов подходящий вариант. Созвонившись с продавцом, он перевел ему 15 500 рублей через онлайн-приложение банка. Получив оповещение, что заказ осуществить невозможно, мужчина отправил на сайт заявление с требованием вернуть средства, однако это не помогло, и он обратился в полицию.

Житель Сыктывдинского района 1986 года рождения через сайт «Авито» заказал для своего «Мерседеса» двигатель за 60 тысяч рублей. Переведя по мобильному банку деньги, он не дождался ни товара, ни связи с продавцом.

Сыктывкаркаа 1994 года рождения перевела 6 120 рублей за купальник для фигурного катания. Ухтинка 1984 года рождения заказала одежду, заплатила за нее более 2 500 рублей и ничего получила. А жительница Корткеросского района 1965 года рождения оплатила в интернете заказ стильной современной сумки ценой 3700 рублей. Придя на почту за товаром, женщина увидела в посылке дешевую тряпичную сумку и ночную сорочку. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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