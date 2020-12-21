Житель Коми убил жену из-за ее обиды на меньшее количество водки в стакане

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН Фото: архив "КП"

Кровавая драма разыгралась в одном из домов в селе Шыладор. Супруг убил свою жену за то, что та упрекнул в его в том, что он налил водки в ее стакан меньше, чем в свой. О подробностях трагедии рассказали в региональной прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, летом этого года семейная пара распивала алкоголь у себя дома. Мужчина разлили очередную партию спиртного, но объем налитого был разным: себе он налил больше. Жена, сильно раздосадованная данным фактом, начала упрекать супруга, и между ними завязалась ссора.

- В ходе конфликта женщина продолжала нарезать сало для закуски. Раздосадованный мужчина выхватил у нее нож и ударил ее по голени. Осознав, что натворил, супруг попытался оказать потерпевшей помощь, перевязав ранение полотенцем, а также попросил соседей вызвать скорую помощь. Однако женщина скончалась от массивной кровопотери до приезда медиков, - рассказали о ходе дела в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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