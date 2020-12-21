Теперь в Коми сами будут решать, сколько нужно парковок и зеленых зон

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Регионы смогут сами устанавливать расчётные показатели количества парковочных мест, которые нужны в городах и посёлках. Постановление, дающее им такие полномочия, подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории.

Постановление также наделяет регионы полномочиями устанавливать минимально допустимую площадь озеленённых территорий в границах населённых пунктов. http://government.ru/news/41148/

Постановление поможет реализовать ряд изменений, которые были внесены в Градостроительный кодекс в 2020 году.

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