Семейная пара из Сыктывкара отправится в колонию за наркотики

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодая девушка со своим сожителем и другом семьи пошла под суд по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Как выяснилось в Эжвинском райсуде Сыктывкара, она занималась поиском покупателей и расфасовкой «товара», а парни были кладменами.

Их поймали в прошлом году. Оказалось, что молодые люди были довольно изобретательны: кроме подъездов в качестве тайников-закладок они использовали и заметные места, например, стенды в торговых точках. В попытке спрятать очередную наркотическую партию они попались на глаза полицейским. Парней задержали, после чего сотрудники правоохранительных органов пришли к девушке. В квартире они нашли еще 50 граммов наркотиков, которые были предназначены для продажи.

Молодые люди не признали вину. Суд решил отправить девушку в колонию общего режима на 9 лет, а ее сообщников - на 11 лет и 4 месяца в колонию строгого режима.

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