В Коми хотят изменить законодательство для борьбы с бездомными собаками

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Минсельхоз Коми направил предложение изменить региональное законодательство в сфере контроля за бездомными животными.

В ведомстве прошло совещание после недавних трагических событий в Ухте. Жертвами стаи беспризорных собак стали два горожанина: женщина погибла, мужчина смог выжить, сейчас он находится под наблюдением врачей.

По итогам совещания было принято предложить внести в закон идею о привлечении к ответственности бывших хозяев питомцев и юрлиц, осуществляющих деятельность в промзонах. Также власти хотят наделить волонтеров особыми полномочиями, чтобы они были максимально задействованы в процессе фиксации нарушений.

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