Резкое потепление и обвал арктического воздуха ожидают в Коми

Фото: Руслан Кузнецовский

На рабочей неделе, с 21 по 25 декабря, погода по территории Коми будет резко отличаться: где-то грядет резкое потепление, а где-то крепчают морозы.

На большей части территории предпоследняя неделя уходящего года начнется с резкого потепления — с запада распространится интенсивная волна очень теплого и влажного атлантического воздуха. В понедельник и во вторник температура воздуха повысится до оттепели, 0...3С. Но в среду-четверг уже вернется морозная погода с температурой -12...-17С, в восточных районах -20...-25С.

В стороне от потепления останутся крайние северо-восточные районы. Там, наоборот, с понедельника произойдет «обвал» арктического воздуха, что приведет к усилению морозов. В ночные и утренние часы прогнозируется -28...-35С, к концу недели местами возможно понижение и до -40С. Днем ожидается в пределах -25...-30С.

При таком распределении температуры сильные снегопады ожидаются на северо-востоке, в зоне наибольших контрастов. На остальной территории пройдет в основном небольшой снег, при потеплении — с дождем, сообщает Коми ЦГМС.

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