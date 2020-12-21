В Сыктывкаре поймали с десяток нелегальных таксистов

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Два дня, с 16 декабря по 18 декабря, в Сыктывкаре сотрудники ГИБДД проводили операцию «Такси». Ловили нарушителей правил дорожного движения и нелегалов.

Всего выявлено 12 нарушений ПДД. В отношении девяти водителей «такси» возбуждено административное расследование по признакам совершения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)». Максимальная санкция статьи на водителей влечет административный штраф до 2500 рублей.

Также один из водителей такси отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ.

Двое не уступили дорогу пешеходам, ещё двое перевозили детей без использования детских кресел, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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