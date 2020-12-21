Новый год отменить невозможно: жителям Коми пора за ёлкой

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Роспотребнадзор Коми рассказал, как правильно выбирать елку на Новый год. И. кстати, уже пора покупать.

Когда покупать елку?

Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Как выбрать живую елку?

Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго.

Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.

Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Как правильно донести ёлку до дома?

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.

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