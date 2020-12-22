Три жительницы Коми стали жертвами телефонных мошенников

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Жители Коми все еще верят аферистам в Сети и телефонным мошенникам. Жертвами злоумышленников становятся не только доверчивые пенсионеры, но и, казалось бы, молодые люди. Так, на классическую удочку мошенников попались сразу три жительницы республики, сообщает пресс-служба МВД Коми.

Первой 50-летней потерпевшей рождения позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из известных банков. Он предложил оформить потребительский кредит, предусматривающий возврат процентов по деньгам, затраченным на покупки в магазинах. Женщину заинтересовало его предложение. Тогда консультант предложил ей перечислить за оформление страховки кредита 24 800 рублей, что она и сделала через онлайн-приложения двух банков. Однако никаких обещанных заемных средств ей на карту не поступило, а с ее карт было списано 84 000 рублей. Телефон «кредитора», который, к слову, фигурирует в аналогичной афере в отношении жителя Омской области, оказался вне зоны действия сети.

А 36-летняя жительница Сыктывкара рассчитывала оформить кредит на 200 000 рублей, перевела в качестве страховки кредита сумму в 18 500 рублей. Она также не смогла больше связаться с липовым банкиром.

Еще одной пострадавшей от действий жуликов стала 43-летняя жительница Инты. Она перечислила мошенникам 28 600 рублей, однако не дождавшись заемных средств, решил обратиться в полицию.

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