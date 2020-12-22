У трех женщин из Коми мошенники украли больше 130 тысяч

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Мошенники украли у трех жительниц Коми больше 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Жительнице Печоры 1970 года рождения позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из банков. Он предложил оформить кредит, предусматривающий возврат процентов по деньгам, затраченным на покупки в магазинах. Женщину заинтересовало его предложение. Тогда консультант предложил ей перечислить за оформление страховки кредита 24 800 рублей, что она и сделала через онлайн-приложения двух банков. В итоге с ее карт было списано 84 тысячи рублей. Телефон «кредитора», который, к слову, фигурирует в аналогичной афере в отношении жителя Омской области, оказался вне зоны действия сети.

А жительница Сыктывкара 1984 года рассчитывала оформить кредит на 200 тысяч рублей, перевела в качестве страховки кредита сумму в 18 500 рублей. Она также не смогла больше связаться с липовым банкиром.

Еще одной пострадавшей от действий жуликов стала жительница Инты 1977 года рождения. Она перечислила мошенникам 28 600 рублей, однако не дождавшись заемных средств, решила обратиться в полицию.

– По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, проводятся следственно-оперативные действия, – говорится в сообщении.

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