Ветеран из Коми заколол своего знакомого

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 44-летнего бывшего участника боевых действий. Мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности. По данным региональной прокуратуры, подсудимый отправился на шесть лет в колонию строго режима.

Как установил суд, кровавая драма разыгралась еще минувшим летом. Осужденный пригласил к себе домой малознакомого мужчину выпить алкоголя. Слово за слово и между ними завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой ветеран схватился за нож. Он нанес несколько ударов в живот и спину потерпевшему.

Как рассказали в прокуратуре Коми, позже мужчина скончается на больничной койке от полученных травм. За его жизнь врачи будут бороться две недели, но безрезультатно.

- Вину в содеянном мужчина признал частично, настаивая на причинении ранений при необходимой обороне. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - заключили в ведомстве.

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