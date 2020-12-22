«Сыктывкарская лыжня» стартовала 22 декабря

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортивный конкурс «Сыктывкарская лыжня» в этом году стартует во вторник, 22 декабря, это на три недели позже, чем обычно. Об этом сообщили в местном центре спортивных мероприятий.

Принять участие в мероприятии может любой житель столицы Коми старше семи лет. Условия «Сыктывкарской лыжни» остались неизменными. До окончания сезона необходимо не менее 15 раз преодолеть на лыжах 5 или 10 километров, опустив на середине дистанции жетон в специальный ящик. Жетоны выдаются на лыжной базе спортшколы «Фаворит» по адресу улице Лесопарковая, 4 с 9.00 до 15.00 во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. При регистрации необходимо предоставить удостоверяющий личность документ.

Если условия конкурса выполнены, то участник становится лауреатом «Сыктывкарской лыжни». Среди лауреатов по окончании сезона проводится розыгрыш спортивного инвентаря, сертификатов в развлекательные и спортивные учреждения города, бытовой техники и других призов. Обладателями подарков от организаторов и партнеров конкурса ежегодно становятся сотни лыжников. Обычно конкурс продолжался до 1 апреля, но в этом году с учетом позднего старта сроки могут быть продлены.

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