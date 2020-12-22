В Коми мужчина откусил ухо своей жене и жестоко избил

Фото: Тимур ХАНОВ Фото: архив "КП"

Жительница Сыктывкара стала жертвой своего мужа, который жестоко ее избил, вырвал ей ухо и сломал ее личный компьютер и телефон. Об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, минувшим летом напал на пострадавшую ее ревнивый супруг. Между семейной парой завязалась сильная ссора, в ходе которой мужчина разбил личную технику жены. Но на этом изверг не остановился и повалил девушку на пол, стал её бить и душить, после чего откусил ей треть правого уха.

Избитую женщину экстренно доставили в больницу. Врачи попытались спасти ухо пациентке, но восстановить его полностью не удалось. Теперь ей предстоит перенести пластическую операцию, которую оплатит ее супруг.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. Суд, с учетом мнения потерпевшей, назначил несдержанному эжвинцу наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, которое постановил считать условным с испытательным сроком на 2 года, в течение которого мужчина должен доказать своё исправление, - заявили в прокуратуре.

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