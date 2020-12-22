Замглавы Инты оштрафовали после жалобы горожанина

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В Инте за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан оштрафовали заместителя главы администрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Местный житель пожаловался на нарушение прав на своевременное и качественное рассмотрение обращения в администрации Инты. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что интинец обратился в администрацию с заявлением по вопросу принятия в муниципальную собственность здания. Вопреки требованиям федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан ответ на свое заявление интинец в установленный 30-дневный срок не получил.

Прокуратура возбудила в отношении заместителя главы администрации административное дело. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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