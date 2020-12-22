Дом дружбы народов в Сыктывкаре срочно эвакуирован

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре эвакуировали всех работников Дома дружбы народов. Сообщается, что в здании сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили источника огня или задымления. Пока остается неизвестным, почему сработало антипожарное устройство.

Известно, что пострадавших нет. Сейчас все специалисты вернулись на свои рабочие места.

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