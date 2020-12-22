В Сыктывкаре перекроют несколько улиц из-за дорожных работ

Фото: Иван ВИСЛОВ
Фото: Архив "КП"
В столице Коми продолжаются ремонтные работы дорог. Из-за этого ряд улиц Сыктывкара будут перекрыты.
По данным регионального МВД, вплоть до 30 декабря для проезда будет закрыт на 1/2 ширины проезжей части по Большой улице в районе дом №70 и по улице Шудалун в районе домов №9 и 15.
До 25 декабря будет действовать ограничение на 1/2 ширины проезжей части по Интернациональному переулку в районе дома №209.
Также до 25 декабря перекроют тротуар в районе домов №24 и №55 по улице Старовского.
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