В Сыктывкаре перекроют несколько улиц из-за дорожных работ

Фото: Иван ВИСЛОВ Фото: Архив "КП"

В столице Коми продолжаются ремонтные работы дорог. Из-за этого ряд улиц Сыктывкара будут перекрыты.

По данным регионального МВД, вплоть до 30 декабря для проезда будет закрыт на 1/2 ширины проезжей части по Большой улице в районе дом №70 и по улице Шудалун в районе домов №9 и 15.

До 25 декабря будет действовать ограничение на 1/2 ширины проезжей части по Интернациональному переулку в районе дома №209.

Также до 25 декабря перекроют тротуар в районе домов №24 и №55 по улице Старовского.

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