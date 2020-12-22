В Коми наказали водителя автобуса за отсутствие маски

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Сыктывдинский районный суд наказал местного жителя за нарушение антиковидного режима. Мужчина, будучи водителем автобуса, перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Судом установлено, что нарушитель, управляя автобусом марки МАЗ по Ухтинскому шоссе села Зеленец, перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

За свой проступок мужчина отделался предупреждением.

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